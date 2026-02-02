Xabi Alonso steht auf der Shortlist für die Guardiola-Nachfolge

Der spanische Trainer Xabi Alonso spielt offenbar auch in den Überlegungen von Manchester City eine Rolle.

Bislang wurde der Anfang des Jahres bei Real Madrid abgetretene Coach auf der Insel vor allem mit seinem Ex-Klub FC Liverpool in Verbindung gebracht. Tatsächlich ist er an der Anfield Road weiterhin ein Thema, falls es zur Trennung des amtierenden Trainers Arne Slot kommt.

Nach Angaben des «Telegraph» wird der Name Xabi Alonso aber auch im Umfeld von Manchester City genannt. Der 44-Jährige befindet sich demnach auf der Shortlist für die Nachfolge von Pep Guardiola. Dieser steht zwar noch bis 2027 unter Vertrag, immer wieder kommen jedoch Gerüchte auf, dass er seine letzte Saison als City-Coach absolvieren könnte.

Alonso wäre nächsten Sommer verfügbar. Dasselbe trifft (Stand jetzt) auch auf Ex-Chelsea-Coach Enzo Maresca zu, der einst schon als Guardiola-Assistent fungierte und City als Klub sehr gut kennt.

Eine weitere Personalie, die in diesem Zusammenhang genannt wird, ist jener von Andoni Iraola, der Bournemouth trainiert.