SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Ein Thema bei ManCity

Xabi Alonso steht auf der Shortlist für die Guardiola-Nachfolge

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 Februar, 2026 16:26
Xabi Alonso steht auf der Shortlist für die Guardiola-Nachfolge

Der spanische Trainer Xabi Alonso spielt offenbar auch in den Überlegungen von Manchester City eine Rolle.

Bislang wurde der Anfang des Jahres bei Real Madrid abgetretene Coach auf der Insel vor allem mit seinem Ex-Klub FC Liverpool in Verbindung gebracht. Tatsächlich ist er an der Anfield Road weiterhin ein Thema, falls es zur Trennung des amtierenden Trainers Arne Slot kommt.

Nach Angaben des «Telegraph» wird der Name Xabi Alonso aber auch im Umfeld von Manchester City genannt. Der 44-Jährige befindet sich demnach auf der Shortlist für die Nachfolge von Pep Guardiola. Dieser steht zwar noch bis 2027 unter Vertrag, immer wieder kommen jedoch Gerüchte auf, dass er seine letzte Saison als City-Coach absolvieren könnte.

Alonso wäre nächsten Sommer verfügbar. Dasselbe trifft (Stand jetzt) auch auf Ex-Chelsea-Coach Enzo Maresca zu, der einst schon als Guardiola-Assistent fungierte und City als Klub sehr gut kennt.

Eine weitere Personalie, die in diesem Zusammenhang genannt wird, ist jener von Andoni Iraola, der Bournemouth trainiert.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr als 150 Millionen

Chelsea gibt für Vinicius ein Premier League-Rekordangebot ab
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Mehr entdecken
Enttäuschung pur

Real Madrid verhindert Transfer von Fran Garcia in letzter Minute

4.02.2026 - 12:14
Wechsel schon im Sommer?

ManCity hat für die Guardiola-Nachfolge 3 Namen auf der Shortlist

3.02.2026 - 18:53
Ein Thema bei ManCity

Xabi Alonso steht auf der Shortlist für die Guardiola-Nachfolge

2.02.2026 - 16:26
Unai Emery im Gespräch

Real Madrid zweifelt an Arbeloa und denkt an Premier League-Coach

29.01.2026 - 16:10
Nach Pleite bei Benfica

Real-Stürmer Kylian Mbappé spricht selbst von einer «Schande»

29.01.2026 - 12:04
Persönliche Gespräche

Florentino Perez hat Real-Profis nach Alonso-Trennung ins Gewissen geredet

28.01.2026 - 14:11
Hohe Forderungen

Vinicius Junior stellt Real Madrid ein Ultimatum

28.01.2026 - 10:32
Enzo Alves

Der Sohn von Klubikone Marcelo erhält bei Real einen Profivertrag

27.01.2026 - 10:07
Leihe lohnt sich

Real-Stürmer Endrick blüht in Frankreich so richtig auf

26.01.2026 - 11:27
Zwei Kandidaten

Real Madrid sondiert Markt: Wharton im Fokus, Fernandes als Option

25.01.2026 - 19:52