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United hofft auf Chance

Leipzig verhandelt mit Diomande über Vertragsverlängerung

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 5 April, 2026 18:05
Leipzig verhandelt mit Diomande über Vertragsverlängerung

RB Leipzig arbeitet offenbar an einer Vertragsverlängerung mit Yan Diomande, um langfristige Planungssicherheit zu schaffen. Im Raum steht dabei auch eine mögliche Ausstiegsklausel, die für den Offensivspieler künftig relevant werden könnte.

Parallel dazu beobachten mehrere Topklubs die Situation – allen voran Manchester United. Die Engländer sollen großes Interesse am Flügelspieler haben und laut Berichten sogar bereits ein erstes Angebot abgegeben haben. Leipzig bleibt jedoch bei seiner klaren Linie und bewertet Diomande mit über 100 Millionen Euro.

Ein Transfer in dieser Grössenordnung gilt derzeit als eher unwahrscheinlich, zumindest für Manchester United. Eine niedrigere Ausstiegsklausel könnte allerdings Bewegung in die Personalie bringen. Laut Einschätzung von Fabrizio Romano ist die Zukunft des Spielers völlig offen: Sowohl ein Verbleib mit neuem Vertrag als auch ein Sommerwechsel erscheinen aktuell gleichermassen möglich.

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