Schalke und Ajax kämpfen um Rice

Bailey Rice könnte die Glasgow Rangers im Sommer verlassen und dabei ablösefrei wechseln. Der 19-jährige defensive Mittelfeldspieler hat seinen Vertrag bislang nicht verlängert und ist offen für neue Optionen.

Besonders Schalke 04 zeigt konkretes Interesse und hat dem Spieler bereits ein erstes Angebot zu persönlichen Konditionen unterbreitet. Auch Ajax Amsterdam bemüht sich um den schottischen U19-Nationalspieler, der damit vor einer wichtigen Entscheidung für seine weitere Karriere steht.

Da sein Vertrag ausläuft, wäre ein Transfer grundsätzlich ohne Ablöse möglich. Allerdings könnte bei einem Wechsel ins Ausland eine geringe Ausbildungsentschädigung fällig werden. Rice bringt internationale Erfahrung aus 16 Einsätzen für die schottische U19 mit und wird aktuell auf rund 800.000 Euro geschätzt.