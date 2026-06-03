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Von 4-4-2.ch angekündigt

Bestätigung erfolgt: St. Galler Talent Timo Wiesner wechselt zu Schalke 04

Autor: | Publiziert: 3 Juni, 2026 17:29
Bestätigung erfolgt: St. Galler Talent Timo Wiesner wechselt zu Schalke 04

Wie von 4-4-2.ch bereits am 22. Mai bestätigt, wechselt der Schweizer U17-Nationalspieler Timo Wiesner vom FC St. Gallen zu Bundesligist Schalke 04.

Die Klubs haben den Wechsel am Mittwoch offiziell bestätigt. Wiesner kam in dieser Saison bereits in der St. Galler U19 zum Zug, obwohl er «erst» 16 Jahre alt ist. Er kann im Angriff als Sturmspitze oder auch auf dem rechten Flügel eingesetzt werden. Der Youngster glänzt durch seine Dynamik, eine feine Technik sowie eine gute Spielübersicht und bringt enorm viel Zug zum Tor mit.

Diese Eigenschaften haben offensichtlich auch Schalke überzeugt: Die Gelsenkirchener nehmen Wiesner für die Knappenschmiede unter Vertrag und planen ihn vorerst ebenfalls in der U19 ein. Trainer Norbert Elgert sagt: «Super, dass Timo sich für den S04 und unseren Weg entschieden hat. Er ist pfeilschnell, torgefährlich und arbeitet auch gegen den Ball sehr intensiv. Ich freue mich sehr auf unsere gemeinsame Zeit.»

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