Kaufpflicht greift: Leipzig kassiert dank Openda von Juventus ab

Loïs Openda spielt bei Juventus im Angriff zurzeit keine grosse Rolle. Die Turiner müssen den 26-jährigen Belgier nun aber fix von RB Leipzig übernehmen.

Eine Kaufpflicht im Leihvertrag des Stürmers greift nämlich definitiv. Seit dem Wochenende steht fest, dass Juve die aktuelle Serie A in den Top 10 abschliessen wird. Laut «Sky» war dies die Bedingung für das Greifen der Pflicht. RB Leipzig darf sich deshalb auf zusätzliche 40 Mio. Euro Transfereinnahmen für den Angreifer freuen. Die Leihgebühr für Openda betrug bereits 4 Mio. Euro.

Juve dürfte nicht begeistert sein: Der Nationalspieler hat in dieser Saison in 36 Partien nur zwei Treffer markiert. Eigentlich plant der Klub schon jetzt nicht mehr mit ihm. Stattdessen erhält er nun quasi «automatisch» einen langfristigen Vertrag.

Zuletzt sass Openda in der Liga in fünf Partien hintereinander während 90 Minuten auf der Bank. Trotz des hohen Preises wird im Sommer wohl eine Anschlusslösung gesucht.