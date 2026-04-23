Edin Terzic hat einem spanischen Klub zugesagt

Der frühere Dortmunder Trainer Edin Terzic wird in Spanien, genauer im Baskenland, eine neue Aufgabe übernehmen.

Der 43-Jährige hat sich mit Athletic Bilbao nach Angaben der baskischen Zeitungen «Deia» und «El Correo» über eine Zusammenarbeit ab Sommer verständigt. Terzic wird demnach die Nachfolge von Ernesto Valverde antreten, der seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängert.

Die Unterschrift des neuen Coaches soll sogar schon unmittelbar bevorstehen. Bereits seit Wochen läuft der Austausch zwischen den Verantwortlichen von Athletic und Terzic. Nun werden Nägel mit Köpfen gemacht. Der Vollzug könnte indes erst nach dem Abtreten Valverdes zum Saisonende erfolgen.

Terzic dürfte aber bereits in die Vorbereitungen für die kommende Spielzeit inklusive der Überlegungen auf dem Transfermarkt involviert werden. Für ihn ist es der erste Trainerjob seit dem Aus beim BVB vor knapp zwei Jahren.