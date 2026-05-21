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Gespräche wohl positiv

Besiktas arbeitet an Vlachodimos-Transfer

Autor: | Publiziert: 21 Mai, 2026 08:17
Besiktas arbeitet an Vlachodimos-Transfer

Besiktas Istanbul treibt die Suche nach einem neuen Torhüter offenbar intensiv voran – und hat dabei Odysseas Vlachodimos als Wunschlösung ausgemacht.

Der 32-Jährige steht aktuell noch bei Newcastle United unter Vertrag, war zuletzt jedoch an den FC Sevilla ausgeliehen. Für die kommende Saison scheint ein Verbleib in England praktisch ausgeschlossen. Laut türkischen Medienberichten verliefen die ersten Kontakte zwischen Besiktas und der Spielerseite bereits positiv.

Die Klubführung arbeitet nun offenbar daran, auch Newcastle von einem Deal zu überzeugen. Allerdings bekommt Besiktas Konkurrenz: Auch Panathinaikos beschäftigt sich mit dem griechischen Nationalkeeper und würde Vlachodimos gerne zurück in seine Heimat holen.

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