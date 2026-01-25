Beşiktaş prüft möglichen Vorstoß bei Djibril Sow

Beşiktaş lässt im Wintertransferfenster weiter auf sich warten, prüft im Hintergrund aber mögliche Verstärkungen. Ein Name, der dabei zuletzt in den Fokus gerückt ist, lautet Djibril Sow. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler steht aktuell beim FC Sevilla unter Vertrag.

Sow wechselte im Sommer 2023 nach Andalusien und ist dort noch bis 2029 gebunden. In der laufenden LaLiga-Saison kam der Schweizer Nationalspieler bislang auf 17 Einsätze und erzielte zwei Treffer. Insgesamt bringt er die Erfahrung aus 49 Länderspielen mit.

Nach Einschätzung von Transfermarkt liegt sein aktueller Marktwert bei rund 7,5 Millionen Euro. Ob Beşiktaş bereits konkrete Schritte plant oder zunächst die weitere Entwicklung abwartet, ist derzeit offen.