SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Winterzugang gesucht

Beşiktaş prüft möglichen Vorstoß bei Djibril Sow

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 25 Januar, 2026 13:34
Beşiktaş prüft möglichen Vorstoß bei Djibril Sow

Beşiktaş lässt im Wintertransferfenster weiter auf sich warten, prüft im Hintergrund aber mögliche Verstärkungen. Ein Name, der dabei zuletzt in den Fokus gerückt ist, lautet Djibril Sow. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler steht aktuell beim FC Sevilla unter Vertrag.

Sow wechselte im Sommer 2023 nach Andalusien und ist dort noch bis 2029 gebunden. In der laufenden LaLiga-Saison kam der Schweizer Nationalspieler bislang auf 17 Einsätze und erzielte zwei Treffer. Insgesamt bringt er die Erfahrung aus 49 Länderspielen mit.

Nach Einschätzung von Transfermarkt liegt sein aktueller Marktwert bei rund 7,5 Millionen Euro. Ob Beşiktaş bereits konkrete Schritte plant oder zunächst die weitere Entwicklung abwartet, ist derzeit offen.

Mehr Dazu
Aus der Premier League

BVB bekommt hochkarätige Konkurrenz bei Oscar Bobb
Schon wieder raus

Nati-Stürmer Ruben Vargas verletzt sich bei Comeback nach 8 Minuten
Noch ein Schweizer?

Leeds United bereitet Angebot für Nati-Stürmer Ruben Vargas vor
Aus dem Ausland

Zwei Klubs sind am Dortmunder Julien Duranville dran
Mit Investoren

Sergio Ramos könnte einen La Liga-Klub kaufen
Mehr entdecken
Winterzugang gesucht

Beşiktaş prüft möglichen Vorstoß bei Djibril Sow

25.01.2026 - 13:34
Schon wieder raus

Nati-Stürmer Ruben Vargas verletzt sich bei Comeback nach 8 Minuten

13.01.2026 - 09:23
Aus dem Ausland

Zwei Klubs sind am Dortmunder Julien Duranville dran

6.01.2026 - 17:29
Mit Investoren

Sergio Ramos könnte einen La Liga-Klub kaufen

2.01.2026 - 14:33
Aus der Premier League

BVB bekommt hochkarätige Konkurrenz bei Oscar Bobb

27.12.2025 - 10:28
Noch ein Schweizer?

Leeds United bereitet Angebot für Nati-Stürmer Ruben Vargas vor

16.12.2025 - 12:50
Aus diesem Grund

Sevilla will Rubén Vargas im Winter verkaufen

13.12.2025 - 09:45
Wechsel im Winter?

Sevilla lehnte lukratives Angebot für Nati-Star Rubén Vargas ab

8.11.2025 - 15:30
Schweizer Legionäre

Zwei Legionäre treffen, Miro Muheim mit erstem Bundesliga-Assist

18.10.2025 - 18:18
Einjahresvertrag

Altmeister Alexis Sanchez kommt beim FC Sevilla unter

1.09.2025 - 11:11