Sergio Ramos kauft sich den FC Sevilla

Der frühere spanische Nationalspieler und langjährige Kapitän von Real Madrid, Sergio Ramos, schliesst den Prozess zum Kauf des FC Sevilla erfolgreich ab.

Wie spanische Medien berichten, sind die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen worden. Ramos wird neuer Klubbesitzer des FC Sevilla – jenes Vereins, bei dem er sowohl als Junior wie auch zum Ende seiner Karriere hin tätig war. Bei den Andalusiern spielen mit Ruben Vargas und Djibril Sow derzeit gleich zwei Schweizer Nationalspieler.

Sie bekommen nun einen sehr prominenten neuen Besitzer. Ramos steigt über seine Investmentfirma Five Eleven Capital in den Verein ein. Die formellen Schritte müssen noch vollzogen werden. Die letzten offenen Fragen wurden jedoch geklärt, wodurch der Prozess demnächst beendet werden kann. Sergio Ramos‘ Bruder René ist ebenfalls involviert.