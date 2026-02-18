Ein La Liga-Coach wird für die halbe Saison gesperrt

Der FC Sevilla muss in der heimischen La Liga in den kommenden sieben Spielen auf Trainer Matias Almeyda verzichten. Der 52-Jährige wird vom Verband hart bestraft.

Almeyda sah kurz vor Ende des Ligaspiels gegen Deportivo Alaves am vergangenen Wochenende die Rote Karte. Daraufhin hatte er sich geweigert, den Innenbereich zu verlassen. Im Anschluss gab es auch noch ein heftiges Wortgefecht mit dem Unparteiischen Iosu Galech Apezteguia. Für seinen Platzverweis, die Weigerung, das Spielfeld zu verlassen und die respektlosen Handlungen gegenüber dem Unparteiischen muss Almeyda nun ganz sieben Spiele von der Tribüne aus verfolgen.

Der FC Sevilla akzeptiert das Urteil allerdings noch nicht und hat angekündigt in Berufung zu gehen. Ob diese erfolgreich sein wird, ist fraglich.

Die Andalusier, bei denen mit Ruben Vargas und Djibril Sow auch zwei Schweizer Nationalspieler unter Vertrag stehen, belegen in der La Liga-Tabelle derzeit den 13. Tabellenplatz.