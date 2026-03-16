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Bonus fällig

Barça muss für Jules Koundé gewaltig nachzahlen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 März, 2026 14:10
Barça muss für Jules Koundé gewaltig nachzahlen

Der FC Barcelona muss für Abwehrspieler Jules Koundé erneut einen TransferNachschlag an dessen Ex-Verein FC Sevilla zahlen.

50 Mio. Euro flossen für den Transfer des 27-jährigen Verteidigers im Sommer 2022. Laut «AS» werden in Kürze zusätzliche 2,5 Mio. Euro fällig. Diese Bonuszahlung wird aktiviert, wenn Koundé in der aktuellen Saison in mindestens 60 Prozent der zu absolvierenden Spiele für mindestens 45 Mio. Euro auf dem Platz steht. Zwei Partien sind dafür noch notwendig. Diese Marke wird der Abwehrspieler, der unter Trainer Hansi Flick, Fixstarter ist, erreichen.

Allerdings wird es wohl noch etwas dauern, da sich der Nationalspieler eine muskuläre Verletzung zugezogen hat und bis zur Länderspielpause Ende März nicht mehr zum Zug kommt. Danach wird das Erreichen der Zielmarke aber eine reine Formsache.

Insgesamt könnte Barça für ihn letztlich 60 Mio. Euro zahlen.

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