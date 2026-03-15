Vlachodimos möchte bei Sevilla bleiben – Entscheidung liegt bei Newcastle

Die Zukunft von Odysseas Vlachodimos bleibt weiterhin offen. Der Torhüter steht aktuell beim FC Sevilla unter Vertrag – allerdings nur auf Leihbasis vom Newcastle United. Der griechische Nationalspieler hat inzwischen deutlich gemacht, dass er sich einen dauerhaften Verbleib in Spanien gut vorstellen kann.

Vlachodimos erklärte, dass er sich in Sevilla und im Verein sehr wohl fühle und gerne bleiben würde. Demnach hat er bereits Gespräche mit mehreren Verantwortlichen des Klubs geführt, darunter dem Trainer, dem Präsidenten und dem Sportdirektor. Trotzdem sei seine Zukunft noch unklar, da Newcastle als Stammverein letztlich über einen möglichen Transfer entscheiden müsse.

Auch Sevillas Sportdirektor Antonio Cordon äusserte sich zu der Situation. Er bestätigte, dass der Klub grosses Interesse daran habe, den Torhüter langfristig zu verpflichten. Gleichzeitig müsse man jedoch Geduld haben, da Newcastle die starken Leistungen des Keepers registriere und mehrere europäische Topklubs seine Entwicklung beobachten würden.

Der Schlussmann selbst betonte, dass seine Zeit in Sevilla für ihn eine sehr positive Erfahrung gewesen sei. Dennoch bleibt abzuwarten, welche Entscheidung Newcastle nach Saisonende treffen wird und ob ein permanenter Wechsel tatsächlich möglich ist.