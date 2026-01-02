SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Sergio Ramos könnte einen La Liga-Klub kaufen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 Januar, 2026 14:33
Sergio Ramos führt Gespräche für die Übernahme seines Ex-Klubs FC Sevilla.

Wie spanische Medien berichten, ist der 39-Jährige mit den bisherigen Besitzern bereits in einem sehr konkreten Austausch. Demnach hat Ramos einige Investoren im Rücken, die die notwendigen Mittel für die Übernahme des Vereins zur Verfügung stellen. Der Ex-Nationalspieler führt die Gruppe als bekanntestes Gesicht an.

Zuletzt galt ein amerikanisches Konsortium, angeführt von Antonio Lappi und Fede Quintero, als Favorit auf die Übernahme des andalusischen Klubs. Nachdem im Rahmen eines Due Diligence-Verfahrens jedoch festgestellt wurde, dass der Klub wohl weniger wert ist als von den bisherigen Besitzern angenommen, sind diese Gespräche zum Stillstand gekommen. Ramos und dessen Investoren sollen nun das finanziell bislang beste Angebot abgegeben haben.

Der Innenverteidiger könnte unter Umständen gleich auch als Spieler mittun: Er hat den mexikanischen Klub CF Monterrey Ende des vergangenen Jahres verlassen und noch nicht entschieden, wo er künftig spielen wird. Von einer Rückkehr nach Europa ist aber bereits seit längerer Zeit die Rede.

