Klublegende Mattia Bottani verlässt den FC Lugano

Luganos Klublegende Mattia Bottani verlässt den Verein im Sommer nach insgesamt 23 Jahren. Der auslaufende Vertrag wird nicht mehr verlängert, wie sein Klub mitteilt.

Der 34-jährige Spielmacher hält den Tessinern mit kurzen Unterbrüchen seit 2003 die Treue. Im Sommer endet die Ära Bottani beim FC Lugano nun. Bislang kommt der Offensivspieler seit der Saison 2009/10 auf 357 Einsätze Profieinsätze in der Swiss Football League (244 in der Super League und 113 in der Challenge League). Dabei erzielte er 44 Tore sowie 36 Assists. Hinzu kommen Einsätze im Europacup. Im Juni 2022 bestritt er gegen Portugal auch seinen Einsatz für die Schweizer Nationalmannschaft.

Am Dienstagabend wird sich der langjährige FCL-Profi auf einer Pressekonferenz zum Abschied äussern. Bis Saisonende bleibt er im Kader der Luganesi und will mit diesen noch eine möglichst gute Platzierung und den Einzug in den Europacup sicherstellen. Ob und wie es mit Bottani nächste Saison weitergeht, ist aktuell noch offen.