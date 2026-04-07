Ein Champions League-Achtelfinalist buhlt um Lugano-Goalie Amir Saipi

Luganos Keeper Amir Saipi weckt das Interesse eines prominenten Klubs, der in dieser Saison das Champions League-Achtelfinale erreicht hat.

Der norwegische Spitenklub Bodö/Glimt ist hinter dem kosovarischen Nationalspieler her, wie «Blick» berichtet. Amir Saipi läuft seit 2021 für den FC Lugano auf und steht bei den Tessinern noch für eine weitere Spielzeit bis 2027 unter Vertrag. Allerdings könnte er den Verein im Sommer verlassen. Lugano hat zuletzt den Vertrag mit David von Ballmoos verlängert. Der Berner könnte ab nächster Saison fix zur Nummer 1 avancieren. Zurzeit teilen sich von Ballmoos und Saipi die Einsätze.

Mit dem Kosovaren könnte Lugano aber ein Jahr vor Vertragsende eine stattliche Ablöse erzielen. Bei Bodö/Glimt wird unter Umständen der Nummer 1-Posten frei: Der russische Goalie Nikita Haikin (30) steht seinerseits nämlich im Visier anderer Vereine. Insbesondere mit den Auftritten in der Champions League konnte dieser Werbung in eigener Sache machen.

Saipi ist ein potentieller Nachfolger. Dass er eine neue Herausforderung im Ausland sucht, hat der gebürtige Schaffhauser bereits öffentlich gemacht. «Jeder Spieler will den nächsten Schritt machen und in einer Top-5-Liga spielen», teilt er gegenüber «Blick» mit. Bodö/Glimt spielt zwar nicht in einer Top 5-Liga, wäre aber aufgrund der jüngsten Resultate und Leistungen definitiv eine oder mehrere Stufen höher als Lugano.