Exklusiv: Junior Ligue macht auch bei Mantova Probleme

Junior Ligue kommt bei seinem Leihklub Mantova nicht wie erhofft zum Zug. In diese unliebsame Lage hat sich der ehemalige FCZ-Kicker offenbar selbst manövriert – Geschichte scheint sich zu wiederholen.

Beim FC Zürich wurde die teilweise mangelhafte Einstellung von Junior Ligue in der Vergangenheit angeprangert. Durch verschiedene Undiszipliniertheiten hatte sich der kraftvolle Innenverteidiger teilweise selbst ins Abseits gestellt.

Die Fehltritte des 20-Jährigen sollen sogar zu einer Auseinandersetzung mit dem ehemaligen Sportchef Milos Malenovic geführt haben. Nun scheint Ligue auch beim neuen Verein Probleme zu haben.

Der gebürtige Stadtzürcher ist erst vor wenigen Wochen zu Venezia gewechselt, das ihn zwecks Spielpraxis bis Ende Saison unverzüglich an den Ligakonkurrenten Mantova verlieh. Dort sorgt Ligue nun schon wieder für Spannungen.

Junior Ligue kam bei Mantova nicht nur zu spät

Mantova spielte am Dienstag im Meisterschaftsbetrieb der Serie B gegen Cesena, gewann die Partie mit 3:0. Von Ligue fehlte jede Spur. 4-4-2.ch kennt die Hintergründe für das Fernbleiben des Winterneuzugangs.

Ligue kam zu spät zum Abschlusstraining und wurde deshalb von Trainer Francesco Modesto aus dem Spieltagskader gestrichen. Das ist jedoch nicht alles. Ligue soll nicht richtig austrainiert sein. Der Vorwurf des Vereins lautet: Übergewicht.

Modesto und die sportliche Führung sollen schon jetzt nicht wirklich gut auf Ligue zu sprechen sein, intern ist von unprofessionellem Verhalten des Schweizer Juniorennationalspielers die Rede.

Die Zusammenarbeit zwischen Modesto und Ligue ist bisher ein einziges Missverständnis. Von sieben möglichen Spielen absolvierte Ligue nur eines – gegen Sampdoria wurde er dann aber schon nach einer Halbzeit wieder ausgewechselt.