Der FCZ bestätigt den Abgang von Junior Ligue

Der FC Zürich bestätigt den am Mittwoch von 4-4-2.ch angekündigten Transfer von Junior Ligue zu Serie B-Klub Venezia.

Der 20-Jährige ist ein Eigengewächs der Züricher, stiess er doch bereits im Alter von 7 Jahren zu den FCZ Letzikids. Junior Ligue durchlief sämtliche Nachwuchsstufen, ehe er im Januar 2023 bei den Profis debütierte. Insgesamt bestritt er für den FCZ in der Folge 61 Partien. Im Laufe dieser Zeit wurde er vom Stürmer zum Linksverteidiger umfunktioniert. Zuletzt stand Ligue wegen seines Wechselwunschs nicht mehr im Kader. Nun ist sein Wechsel zu Venezia perfekt.

In der Hafenstadt unterzeichnet er einen Vertrag bis 2028 mit Option auf eine Verlängerung bis 2030. Als Ablöse fliessen inklusive Bonuszahlungen rund 2,5 Mio. Euro. Der Austausch lief bereits seit längerem. Auch Championship-Klub Charlton Athletic buhlte um Ligue, zog aber den Kürzeren. Der Schweizer U21-Nationalspieler möchte nun in Italien durchstarten.