Paulo Dybala hat einen türkischen Interessenten

Der argentinische Angreifer Paulo Dybala wird die AS Roma im Sommer nach vier Jahren wohl verlassen. Ein türkischer Spitzenklub buhlt jetzt um die Dienste des 32-jährigen Edeltechnikers.

Fenerbahçe möchte sich die Dienste von Dybala im Sommer laut «Sabah Spor» sichern. Demnach haben Klubverantwortliche bereits Kontakt zum Umfeld des Stürmers hergestellt. Der Vertrag von Dybala in Rom läuft zum Saisonende aus – er kann dementsprechend ablösefrei wechseln.

Dabei scheint der Ex-Nationalspieler die Qual der Wahl zu haben: Insbesondere Vereine aus der MLS, aber auch Klubs aus Spanien sind am Linksfuss dran.

Dieser hat zurzeit wieder einmal mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Wegen Meniskusproblemen hat er sich zuletzt am Knie operieren lassen. In dieser Phase hat er auch genügend Zeit, sich Gedanken um seine Zukunft zu machen. Möglicherweise liegt sie in der Türkei.

In der laufenden Saison bestritt Dybala für seinen Noch-Arbeitgeber 22 Partien. Dabei steuerte er drei Tore und vier Assists bei.