SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Fenerbahçe ist dran

Paulo Dybala hat einen türkischen Interessenten

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 26 März, 2026 12:06
Paulo Dybala hat einen türkischen Interessenten

Der argentinische Angreifer Paulo Dybala wird die AS Roma im Sommer nach vier Jahren wohl verlassen. Ein türkischer Spitzenklub buhlt jetzt um die Dienste des 32-jährigen Edeltechnikers.

Fenerbahçe möchte sich die Dienste von Dybala im Sommer laut «Sabah Spor» sichern. Demnach haben Klubverantwortliche bereits Kontakt zum Umfeld des Stürmers hergestellt. Der Vertrag von Dybala in Rom läuft zum Saisonende aus – er kann dementsprechend ablösefrei wechseln.

Dabei scheint der Ex-Nationalspieler die Qual der Wahl zu haben: Insbesondere Vereine aus der MLS, aber auch Klubs aus Spanien sind am Linksfuss dran.

Dieser hat zurzeit wieder einmal mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Wegen Meniskusproblemen hat er sich zuletzt am Knie operieren lassen. In dieser Phase hat er auch genügend Zeit, sich Gedanken um seine Zukunft zu machen. Möglicherweise liegt sie in der Türkei.

In der laufenden Saison bestritt Dybala für seinen Noch-Arbeitgeber 22 Partien. Dabei steuerte er drei Tore und vier Assists bei.

Mehr Dazu
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Qualität gesucht

AS Roma zeigt Interesse an Chelsea-Verteidiger
Rückkehr in die Heimat

Ex-Basel-Verteidiger Calafiori träumt von ganz bestimmtem Klub
Neuzugänge

Serie A-Klubs vereinbaren am Dienstag 3 Deals für 60 Mio. Euro
Kommt von Atlético Madrid

Roma tütet Transfer von Giacomo Raspadori ein – alle Details
Mehr entdecken
Fenerbahçe ist dran

Paulo Dybala hat einen türkischen Interessenten

26.03.2026 - 12:06
Wegen Bryan Zaragoza

Die AS Roma muss den Bayern vielleicht eine Strafe zahlen

20.03.2026 - 17:11
Auslaufender Vertrag

Roma-Abschied von Stephan El Shaarawy rückt näher

7.03.2026 - 11:51
Arthroskopie

OP-Schock: Paulo Dybala hat einen Eingriff am linken Knie vollzogen

6.03.2026 - 11:40
Rückkehr in die Heimat

Ex-Basel-Verteidiger Calafiori träumt von ganz bestimmtem Klub

3.03.2026 - 17:41
Schwierige Verhandlungen

AS Rom prüft Sommer-Option bei Teun Koopmeiners

1.03.2026 - 13:46
In die Heimat

Paulo Dybala überrascht mit einem zeitnahen Wechsel

23.02.2026 - 17:24
Hohe Ablöse

Italienische Klubs buhlen um Diego Moreira

22.02.2026 - 15:59
"Situation ist offen"

BVB führt erneut Gespräche mit Marcos Senesi – das sagt Bournemouth

21.02.2026 - 16:02
Neue Funktion

Francesco Totti steht vor der Rückkehr zur AS Roma

16.02.2026 - 16:48