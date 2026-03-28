Polen-Insider mit explosiver Aussage zu Barça-Zukunft von Robert Lewandowski

Die Barça-Zukunft von Robert Lewandowski ist wenige Wochen vor dem Auslaufen seines Vertrags noch immer nicht geklärt. Ein Insider aus Polen liefert nun eine brisante Aussage.

Der FC Barcelona ist hinsichtlich der gemeinsamen Zukunft mit Robert Lewandowski weiterhin im Ungewissen. Der polnische Insider Janusz Michalik liefert bei «Kanal Sportowy» eine explosive Aussage.

«Ich habe mit dem Trainer von Chicago Fire (Gregg Berhalter; Anm. d. Red.) gesprochen. Sie wollen Lewy immer noch, sie sind in Verhandlungen. Sie wollen ihm das zahlen, was er erwartet. Allerdings glaubt der Trainer, dass Lewy in Barcelona bleiben wird», so Michalik.

Gerüchten zufolge würde Barça die auslaufende Zusammenarbeit gerne um ein Jahr erweitern, Lewandowski müsste hierfür aber erhebliche Gehaltseinbussen in Kauf nehmen. Zudem ist der 37-Jährige nicht mehr Nummer-1-Stürmer bei den Blaugrana. Lewandowski selbst will angeblich bis Ende April über seine Zukunft entscheiden, Interessenten gibt es massenhaft.

Neben Chicago wurde in der Vergangenheit unter anderem Juventus Turin, Fenerbahçe und dem AC Mailand Interesse an einem ablösefreien Transfer nachgesagt.