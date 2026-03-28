SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Statement zu Interessent

Polen-Insider mit explosiver Aussage zu Barça-Zukunft von Robert Lewandowski

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 28 März, 2026 09:43
Polen-Insider mit explosiver Aussage zu Barça-Zukunft von Robert Lewandowski

Die Barça-Zukunft von Robert Lewandowski ist wenige Wochen vor dem Auslaufen seines Vertrags noch immer nicht geklärt. Ein Insider aus Polen liefert nun eine brisante Aussage.

Der FC Barcelona ist hinsichtlich der gemeinsamen Zukunft mit Robert Lewandowski weiterhin im Ungewissen. Der polnische Insider Janusz Michalik liefert bei «Kanal Sportowy» eine explosive Aussage.

«Ich habe mit dem Trainer von Chicago Fire (Gregg Berhalter; Anm. d. Red.) gesprochen. Sie wollen Lewy immer noch, sie sind in Verhandlungen. Sie wollen ihm das zahlen, was er erwartet. Allerdings glaubt der Trainer, dass Lewy in Barcelona bleiben wird», so Michalik.

Gerüchten zufolge würde Barça die auslaufende Zusammenarbeit gerne um ein Jahr erweitern, Lewandowski müsste hierfür aber erhebliche Gehaltseinbussen in Kauf nehmen. Zudem ist der 37-Jährige nicht mehr Nummer-1-Stürmer bei den Blaugrana. Lewandowski selbst will angeblich bis Ende April über seine Zukunft entscheiden, Interessenten gibt es massenhaft.

Neben Chicago wurde in der Vergangenheit unter anderem Juventus Turin, Fenerbahçe und dem AC Mailand Interesse an einem ablösefreien Transfer nachgesagt.

Mehr Dazu
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Wie einst Colleen Rooney

Hansi Flick hat Kabinen-Maulwurf mit einem Trick überführt
Mamadou Mbacke

Der FC Basel hat einen Verteidiger des grossen FC Barcelona auf dem Schirm
Auch in Spanien

Marc-André ter Stegen hat seinen neuen Klub gefunden
"Jeder würde ihn gerne haben"

Girona-Coach macht Werbung für ter Stegen-Transfer
Mehr entdecken
Bewunderung für Ex-Transferziel

Weltklasse-Stürmer: Arsenal hat eine Wunschoption

28.03.2026 - 10:56
Statement zu Interessent

Polen-Insider mit explosiver Aussage zu Barça-Zukunft von Robert Lewandowski

28.03.2026 - 09:43
Zukunft weiterhin offen

Lewandowski trifft sich bei WM-Playoff-Spiel mit Klubbossen

27.03.2026 - 11:57
Bald ist es soweit

Der Zeitpunkt für die Lewandowski-Entscheidung über die Barça-Zukunft steht

25.03.2026 - 10:03
Kein Interesse

Barcelona beobachtet Schjelderup – Spieler reagiert überrascht

22.03.2026 - 17:48
Vertrag läuft aus

Lewandowski prüft Zukunft – Barca hofft auf Verbleib

22.03.2026 - 13:57
"Könnte im Sommer wechseln"

Barça-Knall um Jules Koundé?

21.03.2026 - 16:25
Inter senkt Forderung

Ein Wechsel von Inter-Verteidiger Alessandro Bastoni ist viel wahrscheinlicher geworden

17.03.2026 - 16:26
Barça for Life

Hansi Flick kündigt den letzten Klub seiner Trainerkarriere an

17.03.2026 - 15:21
"Exzellente Arbeit"

Barça-Boss Joan Laporta will unbedingt mit Sportchef Deco weitermachen

17.03.2026 - 13:24