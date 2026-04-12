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Topstars im Visier

Fenerbahce plant im Sommer einen Grossangriff auf dem Transfermarkt

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 12 April, 2026 16:46
Fenerbahce plant im Sommer einen Grossangriff auf dem Transfermarkt

Fenerbahce arbeitet intensiv an seiner Kaderplanung für den kommenden Sommer und prüft mehrere hochkarätige Optionen. Im Sturm soll unter anderem Tolu Arokodare von den Wolverhampton Wanderers ins Visier geraten sein. Der Angreifer ist einer von mehreren Namen, die aktuell rund um den Klub gehandelt werden.

Parallel dazu könnte ein echter Transfer-Coup vorbereitet werden. Laut „Fanatik“ planen die Verantwortlichen ein Treffen mit dem Berater von Bernardo Silva. Der portugiesische Offensivspieler wird Manchester City am Saisonende verlassen und wäre ablösefrei zu haben – entsprechend attraktiv ist die Personalie für Fenerbahce, die gezielt nach einem Top-Transfer sucht.

Auch im Mittelfeld will der Klub nachlegen und hat Leon Goretzka auf dem Zettel. Die Verantwortlichen arbeiten intensiv an einer möglichen Verpflichtung, sehen sich jedoch starker Konkurrenz ausgesetzt. Neben Fenerbahce sollen auch Atlético Madrid, Juventus Turin und die SSC Neapel Interesse am deutschen Nationalspieler zeigen.

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