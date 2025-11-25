Gladbach ändert den Stadion-Namen und kassiert dafür Millionen

Borussia Mönchengladbach bestätigt die bevorstehende Änderung des Stadion-Namens. Die Arena wird ab der kommenden Saison den Namen ista-Borussia-Park tragen.

Im Gegenzug darf sich der Bundesligist über Millioneneinnahmen freuen. Die Vereinbarung gilt bis 2031 und sichert Gladbach laut "Bild" 4,5 Millionen Euro pro Jahr.

"Wir freuen uns, in ista einen Partner gefunden zu haben, der dem Borussia-Park nicht einfach nur einen namentlichen Zusatz gibt, sondern unserem Stadion, vielen weiteren Gebäuden auf dem Gelände und damit dem gesamten Verein mit innovativer Gebäudetechnik einen echten Mehrwert bietet", sagt Borussias Geschäftsführer Dr. Stefan Stegemann. "Wenn wir Nachhaltigkeit voranbringen wollen, brauchen wir einen vertrauensvollen Partner mit Kompetenzen und einer langfristigen Perspektive."

Bei der aktiven Fanszene kam die erstmalige Vergabe der Naming Rights zunächst nicht gut an. Vor allem die Tatsache, dass davor kein breiter Austausch mit der Fanbasis stattgefunden hat, sorgte für Ärger bei den Fans. Inzwischen sollen die Differenzen aber ausgeräumt sein.

Peter Schneiter 25 November, 2025 16:24