Spielt noch in der Heimat

Gleich zwei Super League-Klubs zeigen Interesse an Peru-Verteidiger

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 28 Januar, 2026 18:19
Der peruanische Abwehrspieler Arón Sánchez könnte in Kürze einen Transfer in die Super League vollziehen.

Wie der südamerikanische Journalist Franz Tamayo berichtet, blicken sowohl der FC Zürich wie auch der FC Sion auf den 22-jährigen Innenverteidiger. Dieser läuft aktuell für den Verein Juan Pablo II in der höchsten peruanischen Liga auf. Auch in Mexiko war er in der Vergangenheit bereits tätig. Zudem wurde er schon für die peruanische Nationalmannschaft aufgeboten, allerdings noch nie eingesetzt.

Der FCZ oder Sion könnten von einer Ausstiegsklausel profitieren, die im Kontrakt des Abwehrspielers enthalten ist.

