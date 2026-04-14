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Allegri zur Squadra Azzurra? Der Plan hängt an Präsidentschafts-Kandidat Malagò

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 14 April, 2026 11:06
Allegri zur Squadra Azzurra? Der Plan hängt an Präsidentschafts-Kandidat Malagò

Am 22. Juni findet die Wahl zum neuen Präsidenten des italienischen Fussballverbands FIGC. Triumphiert dort Giovanni Malagò ist der aktuelle Milan-Coach Massimiliano Allegri der grosse Favorit für den Posten des Nationaltrainers.

Malagò ist italienischer Unternehmer und langjähriger Sportfunktionär. Zwischen 2013 und 2025 präsidierte er das Nationale Olympische Komitee Italiens. Nun könnte er in den Fussball wechseln. Vorab gilt er als heisser Anwärter für die anstehende Wahl.

Laut italienischen Medienberichten wäre sein persönlicher Favorit für den Trainerposten bei der Squadra Azzurra Massimiliano Allegri. Dieser steht bei Milan zwar bis 2027 unter Vertrag. Allerdings ist ein Abgang im Sommer bei einem Ruf des italienischen Verbands nicht ausgeschlossen: Die Form der Rossoneri zeigte zuletzt eher nach unten. Zudem soll der 58-Jährige mit dem Transferwesen im Klub nicht ganz einverstanden sein. Offenbar fehlt ihm auch etwas das Mitspracherecht.

Für Allegri wäre der Gang zur Squadra Azzurra das erste Engagement als Nationaltrainer. Bislang war er ausschliesslich als Klubtrainer unterwegs.

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