Freiburg-Goalie Noah Atubolu will im Sommer weiterziehen

Freiburgs Keeper Noah Atubolu scheint das Reissen zu haben: Im Sommer könnte ein Wechsel ins Ausland folgen.

Nach Angaben der «Bild» möchte der 23-Jährige gerne in der Premier League tätig werden. Atubolu ist ein Eigengewächs des SC und im Breisgau seit der Saison 2023/24 Stammgoalie. Inzwischen hat er es auch auf den Schirm der deutschen Nationalmannschaft geschafft. Er könnte im Sommer als Backup zur WM reisen.

Danach scheint er nicht mehr unbedingt eine Rückkehr in die Bundesliga anzustreben, auch wenn sein Vertrag in Freiburg eigentlich noch für eine weitere Spielzeit läuft.

Ausländische Interessenten, nicht nur von der Insel, sondern auch aus der Serie A, soll es durchaus geben.