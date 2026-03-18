SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Auf die Insel

Freiburg-Goalie Noah Atubolu will im Sommer weiterziehen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 18 März, 2026 13:39
Freiburg-Goalie Noah Atubolu will im Sommer weiterziehen

Freiburgs Keeper Noah Atubolu scheint das Reissen zu haben: Im Sommer könnte ein Wechsel ins Ausland folgen.

Nach Angaben der «Bild» möchte der 23-Jährige gerne in der Premier League tätig werden. Atubolu ist ein Eigengewächs des SC und im Breisgau seit der Saison 2023/24 Stammgoalie. Inzwischen hat er es auch auf den Schirm der deutschen Nationalmannschaft geschafft. Er könnte im Sommer als Backup zur WM reisen.

Danach scheint er nicht mehr unbedingt eine Rückkehr in die Bundesliga anzustreben, auch wenn sein Vertrag in Freiburg eigentlich noch für eine weitere Spielzeit läuft.

Ausländische Interessenten, nicht nur von der Insel, sondern auch aus der Serie A, soll es durchaus geben.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Mehr entdecken
Nächste Saison weg?

Bei Chelsea gibt es bereits Zweifel an Trainer Liam Rosenior

18.03.2026 - 15:38
Auf die Insel

Freiburg-Goalie Noah Atubolu will im Sommer weiterziehen

18.03.2026 - 13:39
Klubbosse sehr aufgeschlossen

Rückkehr von Jadon Sancho zum BVB wird immer konkreter

18.03.2026 - 11:24
Für Wechsel im Sommer

Köln-Juwel Said El Mala gibt einem Premier League-Klub den Zuschlag

17.03.2026 - 21:27
Vollständige Einigung

Fulham ist bei Ex-Bundesliga-Stürmer Ricardo Pepi endlich am Ziel

17.03.2026 - 18:56
Wechsel im Sommer?

Überraschendes Premier League-Gerücht um BVB-Verteidiger Waldemar Anton

17.03.2026 - 16:41
Kontaktaufnahme

Ein Premier League-Klub will mit Serhou Guirassy einen Umbruch einleiten

17.03.2026 - 12:05
Bleibt im Amt

Spurs-Coach Igor Tudor kriegt 2 Spiele zur Kehrtwende

17.03.2026 - 10:29
Auf der Wunschliste

Serie A-Klub setzt Leon Goretzka ganz oben auf die Liste – Trainer sucht Gespräch

17.03.2026 - 09:59
Will wieder zurück

Chelsea-Profi Mudryk ist optimistisch, Dopingsperre massiv zu verkürzen

16.03.2026 - 18:48