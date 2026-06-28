Southampton fordert bis zu 24 Millionen Euro für Torhüter

Beşiktaş Istanbul treibt die Suche nach einem neuen Stammtorhüter weiter voran und hat dabei offenbar Aaron Ramsdale ins Visier genommen.

Der 28-jährige englische Nationaltorhüter gilt als neue Alternative für die Position zwischen den Pfosten. Nach aktuellen Berichten hat der türkische Traditionsklub bereits eine finanzielle Prüfung eines möglichen Transfers eingeleitet. Ramsdale kehrte in diesem Sommer nach seiner Leihe zu Newcastle United zu Southampton zurück.

Bei den Magpies kam der fünfmalige englische Nationalspieler in der vergangenen Premier-League-Saison auf zwölf Einsätze. Newcastle verzichtete anschließend darauf, die vereinbarte Kaufoption in Höhe von 24 Millionen Euro zu ziehen. Southampton soll nun bereit sein, den Keeper für eine Ablöse zwischen 18 und 24 Millionen Euro ziehen zu lassen.

Beşiktaş ist allerdings nicht allein im Rennen um Ramsdale. Auch Leeds United und Everton werden mit dem Torhüter in Verbindung gebracht. Ob der Wechsel in die Süper Lig zustande kommt, dürfte vor allem von den finanziellen Rahmenbedingungen abhängen. Mit seiner Erfahrung aus der Premier League und der englischen Nationalmannschaft würde Ramsdale die Qualität im Kader der Istanbuler deutlich erhöhen.