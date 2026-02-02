Crystal Palace bestätigt Rekordtransfer von norwegischem Stürmer

Crystal Palace bestätigt den Transfer von Stürmer Jørgen Strand Larsen.

Der 25-jährige Norweger wechselt von Ligakonkurrent Wolverhampton zu Palace und unterschreibt einen Vertrag bis 2030. Als Ablöse fliessen für den Angreifer bis zu 58 Mio. Euro. Dies ist eine klubinterne Rekordablöse. Der Transfer von Strand Larsen kommt ungeachtet von der Personalie Jean-Philippe Mateta zustande: Der Franzose stand eigentlich vor dem Absprung zu Milan. Da allerdings beim Medizintest Knieprobleme festgestellt wurde, fiel jener Transfer durch. Der 28-Jährige könnte nun sogar operiert werden und länger ausfallen.

Larsen wird bei Palace seinerseits die Rückennummer 22 tragen. In dieser Saison sind ihm in 26 Pflichtspielen sechs Treffer geglückt.