Jørgen Strand Larsen

Nächster Mega-Deal in Premier League: Für Norweger Larsen fliessen 50 Millionen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 29 Januar, 2026 13:49
Der norwegische Mittelstürmer Jørgen Strand Larsen wechselt innerhalb der Premier League für bis zu 50 Mio. Pfund den Klub.

Crystal Palace sichert sich die Dienste des 25-jährigen Wolves-Profis und zahlt laut Transferexperte Fabrizio Romano 45 Mio. Pfund Ablöse plus bis zu 5 Millionen Boni. Die Klubs haben sich auf die entsprechenden Ablösemodalitäten geeinigt. Starberater Jorge Mendes hat den Deal eingefädelt und nun auch über die Bühne gebracht.

Möglich wird der Transfer für Crystal Palace unter anderem durch den Verkauf von Abwehrspieler und Kapitän Marc Guéhi an Manchester City, der rund 23 Mio. Euro eingebracht hat.

Larsen erzielte in dieser Spielzeit in 25 Pflichtspielen sechs Treffer. In der Vergangenheit spielte er auch schon für Celta Vigo in Spanien, für Groningen in den Niederlanden und als Nachwuchsprofi für die U19 von Milan.

