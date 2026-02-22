SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Mateus Mané

Dortmund und europäische Topklubs jagen Wolves-Talent

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 22 Februar, 2026 10:05
Bei Borussia Dortmund hat man in den vergangenen Wochen ein besonderes Augenmerk auf Mateus Mané gelegt. Der erst 18-jährige Offensivspieler von Wolverhampton Wanderers soll die BVB-Verantwortlichen mit seiner technischen Qualität und bemerkenswerten Reife beeindruckt haben. Intern gilt er als Spieler mit aussergewöhnlichem Entwicklungspotenzial.

Allerdings ist Dortmund nicht allein im Rennen. Auch der FC Bayern München sowie RB Leipzig beobachten die Situation des Teenagers genau. Darüber hinaus zeigen internationale Schwergewichte wie Paris Saint-Germain sowie mehrere Klubs aus der Premier League konkretes Interesse. Besonders Manchester United, Liverpool FC, Arsenal FC und Manchester City sollen regelmäßig Scouts ins Molineux-Stadion entsandt haben.

Die Ausgangslage könnte sich im Sommer zuspitzen. Sollte Wolverhampton in Abstiegsgefahr geraten oder tatsächlich den Gang in die Championship antreten müssen, rechnen Beobachter mit konkreten Vorstössen mehrerer Interessenten. Obwohl Manés Vertrag noch bis Juni 2029 läuft, gilt ein Transfer als möglich, sofern ein entsprechendes Angebot eingeht.

Sportlich sammelte der Nachwuchsspieler bereits erste Duftmarken: In der laufenden Premier-League-Saison erzielte er zwei Tore in zwei Einsätzen. Zudem kommt er auf sieben Partien für Englands U18-Nationalmannschaft. Sein aktueller Marktwert wird zwar auf lediglich 250.000 Euro taxiert, doch Berichten zufolge forderten die Wolves zuletzt eine Ablöse im Bereich von 45 bis 50 Millionen Pfund – ein deutlicher Hinweis darauf, wie hoch der Klub das Potenzial seines Juwels einschätzt.

