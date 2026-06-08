Randal Kolo Muani ist sehr offen für Juve-Rückkehr

Nach seinem Aus bei Tottenham könnte der französische Stürmer Randal Kolo Muani zu Juventus zurückkehren.

Dort spielte 27-jährige Angreifer bereits in der Rückrunde der Saison 2024/25. Ein permanenter Wechsel war im vergangenen Sommer zwischenzeitlich ein Thema, kam dann aber aus finanziellen Gründen nicht zustande. Stattdessen wechselte Kolo Muani auf Leihbasis zu Tottenham.

Die Spurs wiederum verzichten auf eine definitive Übernahme. Laut «Sky Italia» laufen zwischen Juve und PSG, wo der Stürmer bis 2028 unter Vertrag steht, bereits Gespräche. Die Franzosen fordern angeblich 35 Mio. Euro Ablöse. Die Turiner wollen nicht mehr als 30 Millionen zahlen. Möglich ist auch eine Leihe mit Kaufpflicht.

Kolo Muani stimmt dem Wechsel zu.