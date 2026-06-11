Juventus trennt sich von seinem CEO Damien Comolli.

Die Trennung vom 53-Jährigen wurde am Donnerstag offiziell bekanntgegeben. Zuvor war es noch zu einem Treffen und zu einem letzten Gespräch gekommen. Italienischen Medienberichten zufolge stand jedoch schon vorher fest, dass sich der Serie-A-Klub von Comolli trennt.

Dieser stiess erst vor Jahresfrist aus Toulouse zur Alten Dame. Nach einer durchzogenen Saison muss er nun allerdings gehen.

Als Nachfolger könnte Juventus Giovanni Carnevali von Sassuolo abwerben. Zudem soll Giorgio Chiellini eine prominentere Rolle bekommen.