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Luzerner Überflieger

Exklusiv: Oscar Kabwit steht beim FC Basel auf der Liste

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 8 April, 2026 16:49
Exklusiv: Oscar Kabwit steht beim FC Basel auf der Liste

Oscar Kabwit hat sich durch seine auffälligen Leistungen beim FC Luzern in den Fokus anderer Klubs gespielt – im Ausland und der Schweiz. Von dort hat ihn unter anderem der FC Basel auf dem Schirm.

Oscar Kabwit hat ein bisschen gebraucht, um sich in der Schweiz zurechtzufinden. Auf dem Platz und auch abseits des grünen Rasens, auf dem er sich am liebsten aufhält.

Der FC Luzern holte Kabwit im vergangenen Sommer als grosse Unbekannte aus dessen Heimat, der Demokratischen Republik Kongo. Mittlerweile gehört er zu den Stars der Super League.

«Seine Entwicklung ist Wahnsinn. Da sieht man, was Selbstvertrauen – gerade bei einem Offensivspieler – bewirken kann», geriert Luzerns scheidender Trainer Mario Frick vor einigen Wochen ins Schwärmen, als er zu Kabwit befragt wurde.

Ist es nach dieser Saison nicht nur Frick, der die Innerschweiz verlassen wird? Auf Kabwit fällt aufgrund seiner starken Leistungen in den zurückliegenden Wochen, er kommt jetzt auf zwölf direkte Torbeteiligungen, längst das Spotlight. Und das nicht nur in Luzern.

FC Basel beobachtet Luzern-Überflieger Oscar Kabwit

Nach Informationen von 4-4-2.ch hat der FC Basel Kabwit für die kommende Saison auf der Liste. Von konkreten Avancen kann hier Stand jetzt allerdings nicht die Rede sein. Der FCB ist einer von sehr vielen Klubs aus dem In- und Ausland, die Kabwit unter intensive Beobachtung gestellt haben.

Der 20-Jährige weckt ausserdem im benachbarten Frankreich gewisse Begehrlichkeiten. Dort schaut unter anderem Le Havre aus der Ligue 1 ganz genau hin, wie sich Kabwit bis zum Ende der laufenden Saison noch entwickeln wird. Um dann zuzuschlagen?

Zunächst hat Luzern die Hand drauf. Mit dem abgebenden TP Mazembe vereinbarte der FCL vor einem Dreivierteljahr eine Schnäppchenklausel, was heisst: Luzern hat die Möglichkeit, Kabwit für gerade mal 100.000 Franken fest unter Vertrag zu nehmen.

Sollte sich Luzern inmitten der finanziellen Schwierigkeiten dazu entscheiden, Kabwit zum Goldesel zu erklären, dürfte die Ablöse vergleichsweise hoch angesetzt werden. Das liegt an der hohen, mindestens 40-prozentigen Weiterverkaufsbeteiligung, die sich TP Mazembe sicherte.

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