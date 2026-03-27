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Im Sommer

Trennung fix: Mario Frick verlässt den FC Luzern

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 27 März, 2026 13:18
Trennung fix: Mario Frick verlässt den FC Luzern

Nach insgesamt viereinhalb gemeinsamen Jahren trennen sich der FC Luzern und Trainer Mario Frick im Sommer.

Diese Entscheidung wurde gemeinsam getroffen, wie die Innerschweizer am Freitag mitteilen. Der nach dieser Saison auslaufende Vertrag des Liechtensteiners wird demnach nicht mehr verlängert. Frick übernahm das Traineramt beim FCL im Dezember 2021 und hat die Mannschaft in einer prekären Situation zunächst zum sicheren Klassenerhalt geführt. Es folgten in der Super League die Tabellenplätze vier, sieben und sechs.

«Die lange und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Mario Frick war in vielerlei Hinsicht aussergewöhnlich. In den letzten bald viereinhalb Jahren hat er mit seiner Art und seinem Fachwissen die Philosophie unseres Clubs jederzeit zu 100% mitgetragen. Dafür sind wir ihm sehr dankbar. Gleichzeitig sind wir nach konstruktiven und ehrlichen Gesprächen überzeugt, dass zum Saisonende für beide Seiten der richtige Zeitpunkt für neue Wege gekommen ist», sagt Sportchef Remo Meyer.

Frick meint: «Dem FC Luzern und seinen Fans bin ich sehr dankbar für die grossartige Zeit. Für meine persönliche Entwicklung als Mensch und als Trainer ist jetzt der Moment gekommen, den nächsten Schritt zu machen und eine neue Herausforderung anzunehmen. Doch zuerst wollen wir die Saison gemeinsam bestmöglich abschliessen.»

Auch Assistenztrainer Roman Matter wird den FCL zum Saisonende verlassen. Wer auf das Duo folgt, ist noch unklar.

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