Exklusiv: Luzern besitzt bei Oscar Kabwit Schnäppchenklausel

Der FC Luzern hat im zurückliegenden Sommertransferfenster Oscar Kabwit an Bord geholt – zunächst auf Leihbasis. Die Innerschweizer haben sich zusätzlich eine Schnäppchenklausel gesichert.

Oscar Kabwit (20) weckte vor einigen Monaten nicht nur beim FC Luzern Begehrlichkeiten, aus der Super League streckte ausserdem Servette seine Fühler nach der Offensivkraft aus.

Die Luzerner haben sich im Werben um Kabwit schlussendlich durchsetzen können und den Flügelstürmer zunächst bis Ende Saison auf Leihbasis von TP Mazembe unter Vertrag genommen – inklusive Kaufoption.

Nach Informationen von 4-4-2.ch hat sich Luzern bei Kabwit eine echte Schnäppchenklausel gesichert. Sollten die Innerschweizer von einer permanenten Zusammenarbeit mit dem fünffachen Nationalspieler der Demokratischen Republik Kongo überzeugt sein, wären lediglich rund 100.000 Schweizer Franken fällig.

Mazembe hat sich für die Zukunft allerdings mehr oder weniger abgesichert und im Gegenzug eine Weiterverkaufsklausel gesichert, die bei 40 Prozent liegt.

In der Super League erhielt Kabwit bisher viermal ein Mandat in der Startelf, insgesamt absolvierte er neun Pflichtspiele (342 Minuten) mit einem Tor und einer Vorlage.

Andre Oechsner 10 Dezember, 2025 16:29