Ein Ligue 1-Klub buhlt um FCB-Juwel Giacomo Koloto

Giacomo Koloto hat sich im Laufe dieser Saison vom hoffnungsvollen Talent zum Startelfanwärter beim FC Basel gemausert. Seine erstaunliche Entwicklung ist Ligue 1-Klub Racing Strassburg nicht verborgen geblieben.

Der französische Verein, der Teil eines Multi-Klub-Modells ist und im BlueCo-Konsortium die gleichen Besitzer wie Chelsea hat, ist ständig auf der Suche nach den grössten Talenten in Europa und sogar weltweit. Spätestens seit der U17-WM im vergangenen Jahr, bei der sich Koloto mit starken Leistungen ebenfalls in den Fokus spielte, ist der 18-Jährige auf dem Schirm ausländischer Vereine. Gemäss «L’Équipe» zeigt Strassburg konkretes Interesse am Youngster der Bebbi.

Koloto ist einer der Profiteure des Trainerwechsels beim FC Basel: Seit dem Amtsantritt von Stephan Lichtsteiner kommt er bei den Profis regelmässig zum Einsatz – auch in der Startelf. Seine bisherige Bilanz: Zwei Tore in elf Super League-Spielen.

Der FC Basel hat vorgesorgt: Nach dem 18. Geburtstag des Sturmjuwels wurde mit diesem direkt ein Profivertrag bis 2030 vereinbart. Das Interesse aus dem Ausland können die Klubbosse relativ gelassen nehmen.