Juventus wittert seine Chance bei 7 Weltklassespielern

Juventus plant im Sommer einen Angriff auf dem Transfermarkt. Der Verein will zurück zu alter Grösse und hat deshalb auch absolute Topspieler im Blick.

Da die Turiner finanziell nicht ganz mit den Vereinen aus der Premier League und anderen Weltklubs wie Real Madrid mithalten kann, versuchen sie Spieler, deren Verträge auslaufen oder die anderswo in zweiter Reihe stehen, von Wechseln zu überzeugen.

Laut «Gazzetta dello Sport» haben die Juve-Verantwortlichen absolute Topspieler ins Visier genommen. Namentlich genannt werden Robert Lewandowski (FC Barcelona), Leon Goretzka (FC Bayern), Bernardo Silva (Manchester City), Alisson (Liverpool), Darwin Núñez (Al-Hilal), Min-Jae Kim (FC Bayern) und Riccardo Calafiori (Arsenal). Sie alle sind beim Serie A-Klub ein Thema.

Klar ist, dass die Turiner nicht bei all diesen Spielern erfolgreich sein werden, zumal das Gehaltsbudget auch begrenzt ist. Den Kontakt zu den Beratern der Akteure wird aber gesucht. Und zumindest einen oder zwei der Profis versucht die alte Dame im Sommer für sich gewinnen zu können.