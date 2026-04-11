Juventus Turin kann Antonio Rüdiger nicht vergessen

Antonio Rüdiger steht bei Juventus Turin offenbar noch immer sehr hoch im Kurs. Die Alte Dame soll dabei über zwei Trümpfe verfügen.

Juventus Turin hat die Akte Antonio Rüdiger noch nicht geschlossen. Im Gegenteil: Die italienische Plattform «tuttomercatoweb.com» berichtet, dass der 33-Jährige noch immer ein ernstzunehmender Wechselkandidat für die Abwehr der Alten Dame ist.

Um Rüdiger von einem Wechsel ins Piemont zu überzeugen, hält Juve angeblich zwei Trümpfe in der Hand. Zum einen wäre das Trainer Luciano Spalletti, der eine gute Beziehung zu Rüdiger unterhalten soll – beide kennen sich noch aus ihrer gemeinsamen Zeit bei der Roma.

Auf der anderen Seite soll Juves Vorstandsvorsitzender Damien Comolli einen hervorragenden Draht zu Rüdigers Berater Hasan Cetinkaya unterhalten. Der grösste Knackpunkt aus Turiner Sicht sei Rüdigers Gehalt mit zehn Millionen Euro netto. Juventus zahlt aktuell sechs Millionen an Bremer und sieben an Kenan Yildiz – mehr geht nicht.

Rüdigers Vertrag bei Real Madrid läuft in wenigen Wochen aus. Zuletzt hiess es, dass die Blancos ihrem Abwehrstar eine Vertragsverlängerung um ein Jahr anbieten werden – Trainer Álvaro Arbeloa warb sogar schon öffentlich für eine Ausweitung der Zusammenarbeit.