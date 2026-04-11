SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Alte Dame mit zwei Trümpfen?

Juventus Turin kann Antonio Rüdiger nicht vergessen

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 11 April, 2026 16:23
Juventus Turin kann Antonio Rüdiger nicht vergessen

Antonio Rüdiger steht bei Juventus Turin offenbar noch immer sehr hoch im Kurs. Die Alte Dame soll dabei über zwei Trümpfe verfügen.

Juventus Turin hat die Akte Antonio Rüdiger noch nicht geschlossen. Im Gegenteil: Die italienische Plattform «tuttomercatoweb.com» berichtet, dass der 33-Jährige noch immer ein ernstzunehmender Wechselkandidat für die Abwehr der Alten Dame ist.

Um Rüdiger von einem Wechsel ins Piemont zu überzeugen, hält Juve angeblich zwei Trümpfe in der Hand. Zum einen wäre das Trainer Luciano Spalletti, der eine gute Beziehung zu Rüdiger unterhalten soll – beide kennen sich noch aus ihrer gemeinsamen Zeit bei der Roma.

Auf der anderen Seite soll Juves Vorstandsvorsitzender Damien Comolli einen hervorragenden Draht zu Rüdigers Berater Hasan Cetinkaya unterhalten. Der grösste Knackpunkt aus Turiner Sicht sei Rüdigers Gehalt mit zehn Millionen Euro netto. Juventus zahlt aktuell sechs Millionen an Bremer und sieben an Kenan Yildiz – mehr geht nicht.

Rüdigers Vertrag bei Real Madrid läuft in wenigen Wochen aus. Zuletzt hiess es, dass die Blancos ihrem Abwehrstar eine Vertragsverlängerung um ein Jahr anbieten werden – Trainer Álvaro Arbeloa warb sogar schon öffentlich für eine Ausweitung der Zusammenarbeit.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr entdecken
Alte Dame mit zwei Trümpfen?

Juventus Turin kann Antonio Rüdiger nicht vergessen

11.04.2026 - 16:23
Nach BVB-Verlängerung

Pikantes Gerücht über Bayern-Klausel bei Nico Schlotterbeck

11.04.2026 - 11:40
Arbeloa-Nachfolger?

Real Madrid: Didier Deschamps steht auf einmal auf der Shortlist

10.04.2026 - 17:53
Statement

Real Madrid dementiert brisanten Bericht über neuen Sportdirektor

10.04.2026 - 10:09
Perez möchte ihn unbedingt

Real Madrid will für Michael Olise 165 Mio. Euro zahlen

9.04.2026 - 15:55
Galavorstellung

Olise hat eine ganz bestimmte Meinung über einen Wechsel zu Real Madrid

8.04.2026 - 19:31
Harte Worte

Vinicius Junior geht in die Offensive und attackiert Xabi Alonso

7.04.2026 - 16:29
Kritik an Leistungen

Kylian Mbappé drohen im Santiago Bernabeu Pfiffe der eigenen Fans

7.04.2026 - 13:47
Zum Saisonende

Arne Slot stellt sein Traineramt in Liverpool zur Verfügung

6.04.2026 - 15:59
Ansage

Vinicius Junior hat einen ganz klaren Plan, wo er künftig spielt

6.04.2026 - 15:54