Geht es nach Álvaro Arbeloa, soll Antonio Rüdiger seinen auslaufenden Vertrag bei Real Madrid verlängern. Eine Entscheidung über die gemeinsame Zukunft steht noch aus.

Erhält Antonio Rüdiger bei Real Madrid doch noch ein neues Arbeitspapier? «Ich mische mich nicht gerne in solche Angelegenheiten ein; das ist eine Sache zwischen dem Verein und dem Spieler», sagte Trainer Álvaro Arbeloa zunächst an der Pressekonferenz vor dem Heimspiel in LaLiga gegen Atlético Madrid am Sonntag (21 Uhr).

Um dann allerdings doch deutlich Werbung für eine Vertragsverlängerung zu machen: «Was mich betrifft, würde ich Rüdiger eine Statue errichten. Vom ersten Tag an stand er dem Trainerstab zur Verfügung. Er sagte mir, dass er bis März für die harten Einsätze bereit sein würde. Die Behandlung in London hat gewirkt und er ist das Vorbild, zu dem junge Spieler aufschauen sollten.»

Rüdiger spielt seit 2022 für Real, kam damals von Chelsea und unterschrieb für vier Jahre. Diese Arbeitsvereinbarung geht nun in wenigen Wochen zu Ende. Ob Rüdiger einen neuen Vertrag erhalten oder vielleicht in die Premier League wechseln wird, von wo es angeblich Interesse gibt, ist noch nicht entschieden worden.

Der 33-Jährige ist in den vergangenen Wochen wieder zu einem wichtigen Element geworden, zuvor fiel Rüdiger aufgrund von verschiedenen Verletzungen einige Zeit lang aus.