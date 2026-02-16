3 Premier League-Klubs machen sich bei Antonio Rüdiger Hoffnungen

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 Februar, 2026 18:51
Die Zukunft des deutschen Abwehrspielers Antonio Rüdiger ist ungeklärt. Sein Vertrag bei Real Madrid läuft zum Saisonende aus. Eine Rückkehr auf die Insel, wo er einst für Chelsea auflief, ist möglich. Gleich drei Premier League-Vereine bringen sich in Stellung.

Tottenham, Crystal Palace und West Ham United zeigen laut «CaughtOffside» allesamt Interesse am 32-jährigen Innenverteidiger. Ob dieser tatsächlich verfügbar wird, ist noch unklar. Rüdiger würde eigentlich gerne bei Real verlängern. Noch hat die sportliche Leitung der Madrilenen aber nicht entschieden, ob der Abwehrspieler überhaupt einen neuen Kontrakt angeboten bekommt.

Bis zu einer Entscheidung könnte es sich noch lange hinziehen. Theoretisch dürfte sich Rüdiger bereits jetzt mit anderen Klubs unterhalten. Sein Bruder und Berater Sahr Senesie hält die Augen und Ohren offen. Priorität haben aber die Gespräche mit Real.

