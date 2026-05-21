Neuer kehrt zurück und wird Deutschlands Nummer eins

Jetzt ist es offiziell: Julian Nagelsmann hat seinen WM-Kader für die Weltmeisterschaft bekanntgegeben. Insgesamt reisen 27 Spieler mit – 26 davon stehen im offiziellen Turnieraufgebot. Jonas Urbig wird zusätzlich als vierter Torhüter dabei sein.

Die grösste Geschichte liefert allerdings Manuel Neuer. Der 40-Jährige kehrt nach seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft im Jahr 2024 zurück und wird bei der WM direkt wieder als Nummer eins zwischen den Pfosten stehen. Das bestätigte Nagelsmann selbst auf Nachfrage. Für Überraschungen sorgen vor allem die Nominierungen von Malick Thiaw vom AC Mailand sowie Pascal Gross von Borussia Dortmund.

Dagegen schaffte es Said El Mala trotz vorheriger Medienberichte nicht ins endgültige Aufgebot. Leroy Sané hingegen wurde nominiert. Im Tor setzt Nagelsmann neben Neuer auf Alexander Nübel und Oliver Baumann.

In der Defensive stehen Nathaniel Brown, Joshua Kimmich, David Raum, Nico Schlotterbeck, Antonio Rüdiger, Malick Thiaw, Jonathan Tah sowie Waldemar Anton im Kader.

Für das Mittelfeld und den Angriff wurden Nadiem Amiri, Maximilian Beier, Kai Havertz, Leon Goretzka, Jamie Leweling, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlović, Deniz Undav, Pascal Gross, Felix Nmecha, Leroy Sané, Nick Woltemade, Florian Wirtz, Lennart Karl sowie Angelo Stiller nominiert.