Juventus Turin beobachtet Situation um Ethan Nwaneri

Juventus Turin hat Ethan Nwaneri ins Visier genommen und verfolgt die Situation des Arsenal-Talents genau. Der 19-jährige Mittelfeldspieler steht vor seiner Rückkehr von Olympique Marseille, wo er aktuell auf Leihbasis spielt – eine Kaufoption besteht dabei nicht.

Die Zukunft des englischen U21-Nationalspielers ist damit offen und liegt in den Händen der Gunners. Neben Juventus zeigen auch der AC Mailand und Borussia Dortmund konkretes Interesse. Besonders der BVB soll weiterhin auf eine Verpflichtung drängen und die Entwicklung des Spielers intensiv verfolgen.

Sportlich sammelte Nwaneri in dieser Saison sowohl in England als auch in Frankreich Spielpraxis. Für Marseille kommt er auf acht Einsätze in der Ligue 1 mit zwei Toren und einer Vorlage, nachdem er zuvor bereits für Arsenal in der Premier League eingesetzt wurde. Sein Vertrag läuft noch bis 2030, während sein Marktwert aktuell auf rund 40 Millionen Euro geschätzt wird – mit deutlich höherer interner Bewertung seitens Arsenal.