SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Treffen mit Juventus Turin

Franck Kessié will Saudi-Abenteuer beenden – und plant Europa-Rückkehr

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 11 April, 2026 17:19
Franck Kessié will Saudi-Abenteuer beenden – und plant Europa-Rückkehr

Franck Kessié strebt nach drei Jahren in Saudi-Arabien offenbar eine Veränderung an. Am liebsten will der Mittelfeldstar nach Europa zurückkehren.

Franck Kessié wird seinen bei Al-Ahli auslaufenden Vertrag offenbar nicht verlängern. Laut «tuttomercatoweb.com» plant der 29-Jährige eine Rückkehr nach Europa – und das unabhängig vor lukrativen Angeboten aus Saudi-Arabien.

Dem Bericht zufolge signalisieren alle grossen italienischen Vereine Interesse an Kessié. Juventus Turin soll sich bereits mit seinem Berater getroffen haben, wägt aber noch andere Optionen ab. Gian Piero Gasperini wolle Kessié gerne zur Roma holen.

Es werde demnach erwartet, dass der Mittelfeldspieler einer Rückkehr in die Serie A gegenüber anderen Optionen den Vorzug gebe. Noch hat sich in diesem Fall aber keine konkrete Spur ergeben.

Mehr Dazu
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Vlahovic für Guerreiro?

Juve schlägt den Bayern spektakulären Spielertausch vor
Kann ablösefrei wechseln

Juve-Stürmer Dusan Vlahovic hat für den Sommer einen Traumklub
In die Heimat

Donnarumma plant schon den Abflug zu Juventus Turin
Bayern lauert

Abgang provoziert: Vlahovic fehlt beim Juve-Weihnachtsessen
Mehr entdecken
Treffen mit Juventus Turin

Franck Kessié will Saudi-Abenteuer beenden – und plant Europa-Rückkehr

11.04.2026 - 17:19
Alte Dame mit zwei Trümpfen?

Juventus Turin kann Antonio Rüdiger nicht vergessen

11.04.2026 - 16:23
Vertrag läuft aus

Barça-Zukunft: Hansi Flick spricht über Robert Lewandowski

11.04.2026 - 10:13
Alisson vor Abschied?

Nach Salah & Robertson könnte eine 3. Liverpool-Legende gehen

10.04.2026 - 12:34
"Niemals dahin"

FCB-Coach Stephan Lichtsteiner disst Inter Mailand

9.04.2026 - 10:43
Noch diese Woche?

Die Spalletti-Verlängerung bei Juve steht vor der Bekanntgabe

8.04.2026 - 17:44
Rückkehr?

Joshua Zirkzee könnte von ManUtd in die Bundesliga wechseln

8.04.2026 - 14:14
Einigung rückt näher

Juventus vor Verlängerung mit Locatelli

5.04.2026 - 10:37
Vertrag läuft aus

Juve-Verlängerung von Dusan Vlahovic vor dem Abschluss

4.04.2026 - 11:03
Aber sehr hohes Gehalt

Barça soll gute Karten bei Bernardo Silva haben

4.04.2026 - 10:06