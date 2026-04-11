Franck Kessié will Saudi-Abenteuer beenden – und plant Europa-Rückkehr

Franck Kessié strebt nach drei Jahren in Saudi-Arabien offenbar eine Veränderung an. Am liebsten will der Mittelfeldstar nach Europa zurückkehren.

Franck Kessié wird seinen bei Al-Ahli auslaufenden Vertrag offenbar nicht verlängern. Laut «tuttomercatoweb.com» plant der 29-Jährige eine Rückkehr nach Europa – und das unabhängig vor lukrativen Angeboten aus Saudi-Arabien.

Dem Bericht zufolge signalisieren alle grossen italienischen Vereine Interesse an Kessié. Juventus Turin soll sich bereits mit seinem Berater getroffen haben, wägt aber noch andere Optionen ab. Gian Piero Gasperini wolle Kessié gerne zur Roma holen.

Es werde demnach erwartet, dass der Mittelfeldspieler einer Rückkehr in die Serie A gegenüber anderen Optionen den Vorzug gebe. Noch hat sich in diesem Fall aber keine konkrete Spur ergeben.