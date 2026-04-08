Der FCZ holt Ex-Profi Silvio für gleich zwei neue Jobs zurück

Der FC Zürich zählt ab sofort wieder auf die Dienste seines früheren Mittelstürmers Silvio.

Der 41-jährige brasilianisch-schweizerische Doppelbürger wird im Talentmanagement und als Koordinationstrainer zwischen der ersten Mannschaft und den Nachwuchsteams tätig. Silvio kennt den FCZ bestens, war er doch zwischen 2008 und 2011 für die Zürcher. Er war für viele weitere Klubs tätig, unter anderem in Deutschland für Union Berlin und in Österreich für den Wolfsberger AC.

In der Challenge League kann er getrost als Ikone bezeichnet werden, erzielte er in 325 Spielen doch 107 Tore. Damit ist er der zweitbeste Torschütze der Ligageschichte.

Die Aktivkarriere beendete Silvio im Sommer 2024 beim FC Wil. Nun ist er zurück im Profifussball.