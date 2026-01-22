SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Bittere Niederlage

YB wird trotz grosser Bemühungen nicht belohnt

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 22 Januar, 2026 20:42
YB verliert zu Hause in der Europa League gegen Olympique Lyon auf äusserst unglückliche Art und Weise mit 0:1 und steht vor dem letzten Spieltag der Ligaphase unter gehörigem Druck.

Die Young Boys zeigen sich im Vergleich zum desolaten Auftritt beim 1:3 gegen Lausanne-Sport am vergangenen Wochenende gegen den Ligue 1-Klub aus Lyon stark verbessert. Einzig in der Startphase haben die französischen Gäste klare Vorteile. In der Folge kann YB offensiv aber viel Druck ausüben und kommt mitunter zu hochkarätigen Chancen.

Es ist dann aber OL, das kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung geht, weil zunächst Edimilson Fernandes einen Ball schlecht klärt und in der Folge auch andere Akteure der Berner ihren Defensiv-Job nicht ideal ausführen.

In der zweiten Halbzeit wird der Druck des Heimteams noch grösser. Und wiederum gibt es hochkarätige Möglichkeiten, die aber allesamt nicht genutzt werden. Einmal landet ein Ball des umtriebigen Alvyn Sanches zwar im Netz, der Treffer wird wegen eines vorliegenden Offsides aber nicht anerkannt.

Mit neun Punkten aus sieben Spielen ist YB beim Auswärtsspiel in Stuttgart zum Abschluss der Ligaphase in der kommenden Woche wohl auf einen oder sogar drei Punkte angewiesen, um die K.o.-Phase des Wettbewerbs zu erreichen.

