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Beide im Duo?

YB-Angriff: Seoane plant neues System mit Bedia und Essende

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 13 April, 2026 12:11
YB-Angriff: Seoane plant neues System mit Bedia und Essende

Bislang setzt Trainer Gerardo Seoane im Angriff auf einen klaren Mittelstürmer. Winterneuzugang Samuel Essende hat trotz schwächerer Skorer-Statistik Top-Torschütze Chris Bedia den Rang abgelaufen. Bald könnte das Duo aber gemeinsam agieren.

So tun sie es in der letzten halben Stunde gegen Servette am Sonntagnachmittag: Bedia kommt für Monteiro rein, holt einen Elfmeter heraus und verwandelt diesen. Dafür gibt es auch Lob von Captain Loris Benito. Später erzielt auch Essende endlich sein erstes YB-Tor – es zählt wegen eines Offsides allerdings nicht.

Die beiden Mittelstürmer zeigen, dass sie auch gemeinsam agieren können. Das sieht auch Seoane so. «Man hat heute gesehen, dass sie auch zusammen spielen können», sagt der YB-Trainer nach der Partie gegenüber «Blick».

Insbesondere gegen Servette habe dies gut funktioniert: «Heute war die Umstellung auf zwei Stossstürmer eine gute Möglichkeit, weil Servette in der ersten Halbzeit mit den Aussenverteidigern unser Flügelspiel sehr gut kontrolliert hat und wir deshalb oft zu verfrühten Flanken griffen.»

Die Bevorzugung von Essende gegenüber Bedia könnte auch damit zu tun haben, dass weiterhin unklar ist, ob Letzterer fix von Union Berlin übernommen wird. Dafür sind 2,5 Mio. Euro notwendig.

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