YB-Captain Loris Benito setzt sich für Edeljoker Chris Bedia ein

Obwohl Chris Bedia nach wie vor der beste Torschütze der Young Boys ist, muss er sich zurzeit meist hinten anstellen und kommt lediglich als Joker zum Zug. Captain Loris Benito stellt sich hinter den Stürmer.

Beim 1:1-Remis gegen Servette erzielt Bedia seinen 16. Ligatreffer in dieser Spielzeit – wiederum als Joker. Trainer Gerardo Seoane setzt im Sturmzentrum nach wie vor in erster Linie auf Winterneuzugang Samuel Essende – obwohl dieser im YB-Trikot noch bei null Toren steht. Captain Loris Benito lobt Bedia dafür, dass er den ihm auferlegten Job sehr gut macht. Verärgert kommt ihm dieser nicht vor, wie er gegenüber «Blick» erklärt: «Ich nehme ihn als sehr ruhig wahr. Er ist keiner, der die Emotionen in der Kabine an der Mannschaft auslässt. Ich nehme ihn als sehr ruhig und fokussiert wahr. Es spricht für ihn, dass er in den Match reinkommt und etwas bewirken kann. Das brauchen wir.»

Auch Essende erhält von Benito ein Lob: «Samuel ist ein Krampfer. Er macht auf dem Platz sehr viel für die Mannschaft. Die Idee des Trainers ist sicher auch, mit Chris noch einen brandgefährlichen Spieler reinbringen kann, der die Liga kennt und den Torriecher hat.»

Die Entscheidung liege letztlich bei Seoane und dieser habe eine «klare Idee», meint Benito weiter: «Samuel macht es gut und Chris auch, wenn er reinkommt.»

Unklar ist die Zukunft von Bedia über diese Saison hinaus. Die Berner verfügen über eine Kaufoption in Höhe von 2,5 Mio. Euro. Ob sie diese tatsächlich ziehen werden, ist aber weiterhin ungewiss.