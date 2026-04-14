YB: Bisheriger U21-Goalie unterschreibt ersten Profivertrag

Die Young Boys binden ihr Eigengewächs Ruben Salchli (20) langfristig bis 2030.

Der junge Goalie stiess im Jahr 2018 vom FC Muri-Gümligen zu den Bernern und durchlief dort sämtliche Nachwuchsstufen. In der Saison 2023/24 kam er im Rahmen der Nachwuchs-Partnerschaft bei der U18 des Teams AFF (Fribourg) unter. Die aktuelle Saison läuft Salchli in der U21 der Berner in der Promotion League auf.

Er lief dort in 22 Ligaspielen auf und debütierte Ende März auch in der Schweizer U20-Nati. Perspektivisch winkt ihm bei YB sogar der Posten als Nummer 1. Einen ersten Profivertrag hat er nun schon einmal in der Tasche.