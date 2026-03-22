Tottenham beobachtet Lyon-Kapitän Corentin Tolisso

Der erfahrene Mittelfeldspieler Corentin Tolisso von Olympique Lyon steht offenbar im Fokus mehrerer Premier-League-Klubs. Auch Tottenham Hotspur soll sich mit einer möglichen Verpflichtung des 31-Jährigen beschäftigen und sieht in ihm vor allem aufgrund seiner Führungsqualitäten eine interessante Option.

Neben Tottenham zeigen auch Aston Villa und Newcastle United konkretes Interesse am französischen Nationalspieler. Besonders Aston Villa soll seine Leistungen zuletzt intensiv beobachtet haben. Tolisso ist aktuell Kapitän in Lyon und hat in dieser Saison wettbewerbsübergreifend bereits elf Treffer erzielt, was seine offensive Bedeutung unterstreicht.

Ein möglicher Transfer dürfte sich im Bereich von rund 30 Millionen Euro bewegen. Bereits im Sommer 2025 wurden Angebote zwischen 25 und 30 Millionen Euro diskutiert. Tolisso steht seit Juli 2022 wieder bei Lyon unter Vertrag und ist dort noch bis Juni 2027 gebunden.