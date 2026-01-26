SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Leihe lohnt sich

Real-Stürmer Endrick blüht in Frankreich so richtig auf

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 26 Januar, 2026 11:27
Die Leihe von Real-Stürmer Endrick bei Olympique Lyon geht bislang komplett auf.

Nachdem der 19-Jährige bei den Madrilenen in der ersten Saisonhälfte regelrecht auf der Ersatzbank versauerte, blüht er nun in Frankreich richtig auf. Am Sonntag erzielt er beim 5:2-Auswärtssieg in Metz gleich drei Treffer. Es ist nicht das erste Mal, das Endrick in Lyon bereits entscheidend in den Vordergrund rückt: Beim Debüt im Pokal in Lille hat er beim 2:1-Sieg Lyons gleich den Siegtreffer erzielt. Ausserdem gab er zuletzt gegen Brest einen Assist. Nun folgt in Metz eine echte Tor-Gala.

Der Wechsel scheint sich voll auszuzahlen. Kann Endrick diese Form beibehalten, wird er im Sommer sicherlich für die Seleçao an der WM antreten. Dies ist das grosse Ziel des Youngsters in der laufenden Spielzeit. 14-mal lief er für die Nationalmannschaft bereits auf.

