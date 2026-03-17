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Nach einer Saison

Torjäger Jonathan David könnte Juve im Sommer schon wieder verlassen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 17 März, 2026 17:45
Torjäger Jonathan David könnte Juve im Sommer schon wieder verlassen

Der kanadische Mittelstürmer Jonathan David wechselte erst im vergangenen Sommer ablösefrei zu Juventus. Nach einer Saison in Turin könnte der 26-Jährige schon wieder weiterziehen.

Die Leistungen des Angreifers sind zu wenig konstant. Seine Torquote mit sieben Treffern in 39 Partien ist insgesamt auch eher enttäuschend. Trainer Luciano Spalletti setzt in der Offensive nicht immer auf David. Gemäss «Tuttosport» ist ein Verkauf des Nationalspielers nach der WM in Kanada nicht ausgeschlossen. Mit Olympique Lyon und Olympique Marseille zeigen zwei französische Angreifer Interesse an David. Dieses kommt nicht von ungefähr: In der Ligue 1 zeigte der Angreifer zwischen 2020 und 2025 hervorragende Leistungen für Lille. Für den Verein gelangen ihm in 232 Pflichtspielen 109 Treffer.

Auch Premier League-Klubs haben ein Auge auf David geworfen. West Ham und Tottenham sind zurzeit besonders interessiert, heisst es.

Noch steht David in Turin bis 2030 unter Vertrag. Juve würde bei einem Verkauf auf jeden Fall einen netten Gewinn mit dem Stürmer erzielen, stiess er vor Jahresfrist doch ablösefrei und «nur» gegen eine Zahlung eines Unterschriftsbonus zum Serie A-Klub.

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