SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Neuzugang

Juventus krallt sich Mittelstürmer Jeff Ekhator

Autor: | Publiziert: 1 Juli, 2026 15:49
Juventus krallt sich Mittelstürmer Jeff Ekhator

Juventus verstärkt seine Offensive mit dem 19-jährigen Mittelstürmer Jeff Ekhator.

Der italienische Angreifer mit nigerianischen Wurzeln wechselt laut Fabrizio Romano für 16 Millionen Euro Ablöse plus bis zu 2 Millionen Euro Boni vom FC Genua nach Turin. Ekhator sind in der vergangenen Spielzeit in 32 Pflichtspielen vier Treffer geglückt.

Bislang war er ausschliesslich für den FC Genua aktiv, wo er auch ausgebildet wurde. Nun tätigt er den grossen Schritt zur Alten Dame. Im Juni debütierte er in der Squadra Azzurra.

Mehr Dazu
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Vlahovic für Guerreiro?

Juve schlägt den Bayern spektakulären Spielertausch vor
Darunter die Bayern

Für Zinédine Zidane kommen nur vier Vereine infrage
Nach Pleite bei Galatasaray

Bei Juventus hat es in der Kabine geknallt
Kann ablösefrei wechseln

Juve-Stürmer Dusan Vlahovic hat für den Sommer einen Traumklub
Mehr entdecken
Neuzugang

Juventus krallt sich Mittelstürmer Jeff Ekhator

1.07.2026 - 15:49
Unzufrieden in Turin

Fiorentina prüft Leihe von Edon Zhegrova

28.06.2026 - 21:50
Treffen mit PSG soll Durchbruch bringen

Juventus treibt Kolo-Muani-Transfer voran

28.06.2026 - 11:06
Will in Top-5-Liga

Juve-Stürmer Dusan Vlahovic lehnt Angebote aus der Türkei ab

27.06.2026 - 12:05
5 Millionen pro Jahr

Randal Kolo Muani einigt sich mit Juventus über einen Vertrag

26.06.2026 - 16:17
Engländer heiss begehrt

Juventus steigt ins Rennen um Curtis Jones ein

24.06.2026 - 15:47
Kein Abschied aus Turin

Bremer bekennt sich klar zu Juventus

23.06.2026 - 11:19
Keine Zukunft in Italien

Saudi-Arabien aktuell die heisseste Spur bei Vlahović

22.06.2026 - 09:43
PSG bleibt die grösste Hürde

Kolo Muani will zurück zu Juventus

21.06.2026 - 09:00
Stürmer soll gehen

Juventus Turin legt Preis für Jonathan David fest

20.06.2026 - 16:37