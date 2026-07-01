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Juventus krallt sich Mittelstürmer Jeff Ekhator
Juventus verstärkt seine Offensive mit dem 19-jährigen Mittelstürmer Jeff Ekhator.
Der italienische Angreifer mit nigerianischen Wurzeln wechselt laut Fabrizio Romano für 16 Millionen Euro Ablöse plus bis zu 2 Millionen Euro Boni vom FC Genua nach Turin. Ekhator sind in der vergangenen Spielzeit in 32 Pflichtspielen vier Treffer geglückt.
Bislang war er ausschliesslich für den FC Genua aktiv, wo er auch ausgebildet wurde. Nun tätigt er den grossen Schritt zur Alten Dame. Im Juni debütierte er in der Squadra Azzurra.
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